نابلس: تسجيل 209 إصابات بفيروس (كوورنا) خلال 24 ساعة بالمحافظة



وقررت المحافظة وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إغلاق قرية مادما ثلاثة أيام، بعد ظهور 37 إصابة في القرية خلال 24 ساعة.



وبلغت نسبة الإصابات من المفحوصين في المحافظة، 41%، وإجمالي عدد الإصابات النشطة 2031 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة نابلس اليوم السبت، 209 إصابات جديدة بفيروس (كوورنا) خلال 24 ساعة الماضية.