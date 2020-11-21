نابلس: تسجيل 209 إصابات بفيروس (كوورنا) خلال 24 ساعة بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة نابلس اليوم السبت، 209 إصابات جديدة بفيروس (كوورنا) خلال 24 ساعة الماضية.
وقررت المحافظة وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إغلاق قرية مادما ثلاثة أيام، بعد ظهور 37 إصابة في القرية خلال 24 ساعة.
وبلغت نسبة الإصابات من المفحوصين في المحافظة، 41%، وإجمالي عدد الإصابات النشطة 2031 إصابة.
سجلت محافظة نابلس اليوم السبت، 209 إصابات جديدة بفيروس (كوورنا) خلال 24 ساعة الماضية.
وقررت المحافظة وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إغلاق قرية مادما ثلاثة أيام، بعد ظهور 37 إصابة في القرية خلال 24 ساعة.
وبلغت نسبة الإصابات من المفحوصين في المحافظة، 41%، وإجمالي عدد الإصابات النشطة 2031 إصابة.
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