جنين: حالتا وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





ووفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، فإن حالة الوفاة للمواطنة (64 عاما) من بلدة صير، مما يرفع عدد الوفيات في المحافظة إلى 37 منذ بدء الجائحة.



وكان محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، أعلن عن وفاة مواطنة (43 عاما) من بلدة اليامون متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)، حيث كانت المتوفاة تعاني من أمراض مزمنة وتتلقى العلاج في المستشفى العسكري يرحمها الله.



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة إلى 36 منذ بدء الجائحة.





وفي تحديث الحالة الوبائية في المحافظة خلال الساعات ال24 الماضية، فقد سجلت 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 26 حالة شفاء، وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 512 حالة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة جنين، تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.