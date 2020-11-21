سلفيت: قرارٌ باستمرار إغلاق مدارس "كفر الديك" في المحافظة

وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بناءً على التشاور مع مديري التربية والتعليم والصحة والطب الوقائي في المحافظة، فقد تقرر استمرار إغلاق كافة مدارس كفرالديك.



وأضاف: يُستأنف الدوام في هذه المدارس، اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 29/11/2020 الإسبوع القادم.



كما سيتم إغلاق مركز الدار البيضاء لذوي الإعاقة الذهنية التابع لمديرية التنمية الاجتماعية في سلفيت لمدة 24 ساعة ابتداءً من اليوم السبت، لإتاحة المجال أمام طواقم الطب الوقائي وجهات الاختصاص لتتبع خارطة المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة والتعقيم، وذلك بعد أن تبين إصابة احدى العاملات فيه بفيروس (كورونا).



وكان محافظ سلفيت، أعلن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في "كفر الديك" و"بروقين".



رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل اليوم السبت، قراراً باستمرار إغلاق مدارس "كفر الديك" حتى يوم الأحد المقبل.