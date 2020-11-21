طالع: تحديث للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في محافظة غزة لليوم السبت













رام الله - دنيا الوطننشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم السبت، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت صباح اليوم السبت، تسجيل نحو 891 إصابة جديدة بالفيروس بالقطاع، خلال 24 ساعة الماضية، وتعافي 225 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).