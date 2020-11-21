حركة حماس تشن هجوماً على السلطة الفلسطينية

شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، هجوماً على السلطة الفلسطينية، على خلفية اعتقال أجهزتها الأمنية لعدد من النشطاء







وتابعت: "يبدو أن السلطة لا تريد أن تسمع أي نقد لخطيئتها الوطنية المتمثلة بعودة العمل بالاتفاقات مع الاحتلال والتنسيق الأمني مع جيشه"، وفق تعبير المتحدث باسمها. وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نستنكر سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات التي تمارسها السلطة في رام الله، عبر اعتقال النشطاء وإقصاء الأصوات الإعلامية الحرة".





واتهم عدد من الفصائل السلطة، بأنها اعتقلت نشطاء وصحفيين على خلفية انتقادهم لقرار السلطة الأخير بعودة العلاقات مع إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطن