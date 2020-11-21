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شؤون فلسطينية

حركة حماس تشن هجوماً على السلطة الفلسطينية

حركة حماس تشن هجوماً على السلطة الفلسطينية
أجهزة أمنية في الضفة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، هجوماً على السلطة الفلسطينية، على خلفية اعتقال أجهزتها الأمنية لعدد من النشطاء

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نستنكر سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات التي تمارسها السلطة في رام الله، عبر اعتقال النشطاء وإقصاء الأصوات الإعلامية الحرة".

وتابعت: "يبدو أن السلطة لا تريد أن تسمع أي نقد لخطيئتها الوطنية المتمثلة بعودة العمل بالاتفاقات مع الاحتلال والتنسيق الأمني مع جيشه"، وفق تعبير المتحدث باسمها.

واتهم عدد من الفصائل السلطة، بأنها اعتقلت نشطاء وصحفيين على خلفية انتقادهم لقرار السلطة الأخير بعودة العلاقات مع إسرائيل.

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