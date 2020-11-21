الأردن يسجل انخفاضاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجل الأردن اليوم السبت، انخفاضاً ملحوظاً بعدد الإصابات اليومية، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 3826 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.



كما سجلت الوزارة 56 حالة وفاة بالفيروس، في نفس المدة الزمنية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى (178,161) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (67,636) حالة، وحالات الوفاة إلى (2,172) حالة.



ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات (2,133) حالة، منهم (427) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.