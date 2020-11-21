بيت لحم: قرار بإغلاق ثلاث مدارس بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت مديرية التربية والتعليم، مساء اليوم السبت، ثلاث مدارس بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مديرية التربية اغلقت مدارس ذكور بتير الثانوية غرب بيت لحم لمدة 48 ساعة بسبب إصابة نائب المدير، ومدرسة الفرير الثانوية المختلطة في مدينة بيت لحم، حتى نهاية الاسبوع الجاري بعد اصابة معلمين وطلبة، وذكور الوحدة الاساسية في بلدة بيت فجار جنوبا لمدة 48 ساعة بعد إصابة المدير.



وأضافت المديرية أن هذا الإجراء يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشاره.