نابلس: تمديد الإغلاق الليلي لأسبوعين وإغلاق كافة مناحي الحياة الجمعة والسبت

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ اللواء إبراهيم رمضان، اليوم السبت، الاستمرار في الإغلاق الجزئي الليلي للمحافظة يوميًا من الساعة السابعة مساءً ولغاية الساعة السادسة صباحًا لمدة أسبوعين.



وأعلن رمضان في بيان صدر عن لجنة الطوارئ في المحافظة، أنه سيتم إغلاق كافة مناحي الحياة في محافظة نابلس يومي الجمعة والسبت بحيث يتم منع الحركة والتنقل فيهما، ولا يستثنى من ذلك سوى الصيدليات.



وأكد البيان أن خيار الإغلاق الشامل سيبقى حاضرًا حسب تقديرات الحالة الوبائية.



كما أعلنت اللجنة إغلاق قرية مادما لثلاثة أيام إغلاقًا تامًا من اليوم وحتى صباح الثلاثاء 24-11-2020، وإغلاق مدارس قرية تل خمسة أيام حتى مساء الخميس 26-11-2020.



وأكدت أنها ستشدد على الرقابة والتفتيش على المخالفين لبروتوكولات السلامة، وتحرير المخالفات وفرض الغرامات المالية بحق عدم الملتزمين.



وأشارت إلى أنها رفعت توصية لوزارة الصحة لرفع جاهزية القطاع الصحي الحكومي والتعاقد مع القطاع الصحي الخاص والأهلي لاستقبال تحويل المصابين بفيروس (كورونا) ممن يلزمهم متابعة طبية خاصة.