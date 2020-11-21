مدير "الأوروبي": القدرة الاستيعابية للمستشفى باتت غير كافية والأسرّة على وشك الانتهاء

وتابع: مع تزايد عدد المصابين بالفيروس فإن القدرة الاستيعابية لمستشفى غزة الأوروبي باتت غير كافية مما دفعنا إلى الاستعانة بمستشفى الصداقة التركي لنقل الحالات التي باتت تتماثل للشفاء.



وشدد على "أننا سنضطر إلى استخدام قسم واحد على الأقل في عدد من المستشفيات لتخفيف الضغط على المستشفى الأوروبي لأن الأسرة على وشك الانتهاء".



وقال العقاد: قررنا اليوم نقل نحو 20 مريضاً مصاباً بالفيروس تحسنت حالتهم الصحية إلى مستشفيات أخرى، لكننا تفاجئنا برفضهم الخروج من المستشفى ومن هنا نحن نناشدهم عبر صوت القدس بالتعاون مع إدارة المستشفى.



وتابع: إذا استمر منحنى الزيادة في الإصابات قد نصل إلى مرحلة لا نجد فيها سريراً واحدا لمريض بحاجة إلى الأكسجين.



وأضاف: محطات الأكسجين في غزة الأوروبي بالكاد تكفي المرضى المتواجدين حالياً بالمستشفى، ونحن بحاجة ماسة لاستجلاب الأكسجين لتوفير العلاج للمرضى.



وأردف العقاد: أن أي خلل في محطات الأكسجين قد يدفع ثمنه المرضى المصابين بفيروس (كورونا) من ذوي الحالات الخطرة داخل غرف العناية المركزة.



وقال مدير مستشفى غزة الأوروبي: إن الإغلاق الكامل مطروح أمام طاولة خلية الأزمة وقد نضطر إلى هذا الإجراء القاسي والمؤلم في المرحلة المقبلة.



رام الله - دنيا الوطنأعرب مدير مستشفى غزة الأوروبي، د.يوسف العقاد عن أمله بعدم الوصول إلى مرحلة المفاضلة بين المرضى.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت القدس): أننا إذا بقينا على هذا الحال من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، قد نصل إلى هذه المرحلة سريعا.وشدد العقاد على أن قدرة المستشفى الاستيعابية هي 300 حالة مرضية داخل أسرة المستشفى من بينها 100 سرير عناية مركزة.وقال مدير مستشفى غزة الأوروبي: إن المنحنى التصاعدي لعدد المرضى المصابين بفيروس (كورونا) جعلنا مضطرين على أن نركز أكثر على شريحة المرضى من الحالات المتوسطة والحرجة، والتي تحتاج إلى ملاحظة وأسرة عناية مكثفة.