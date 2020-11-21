"الداخلية" بغزة: إيقاف شخصَيْن مصابيْن بفيروس (كورونا) خرقوا الحجر المنزلي





وأحالت اللجنة المصابيْن إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، وتتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.



كما أوقفت القوة الميدانية التابعة للجنة شخصاً أعاق عملها أثناء تأدية مهامها، وأحالته إلى مركز الحجر بخانيونس.





رام الله - دنيا الوطنأوقفت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، شخصَيْن مصابين بفيروس (كورونا)، وخمسة مخالطين خرقوا الحجر المنزلي.