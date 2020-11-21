الشرطة تقبض على تاجر وتضبط بمنزله مواداً يشتبه أنها مخدرة بضواحي القدس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم على أحد أبرز تجار المخدرات المطلوبين وضبطت في منزله مواد متنوعة يشتبه أنها مخدرة في منطقة شمال مدينة القدس المحتلة.



وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، انه وبعد إجراءات البحث والتحري تمكنت شرطة مكافحة المخدرات تساندها قوة من شرطة ضواحي القدس من إلقاء القبض على شخص وضبطت داخل منزله موازين حساسة لوزن المواد المخدرة و مادة بنية اللون يشتبه انها مادة الحشيش المخدرة بلغ وزنها 246غم، و111 حبة اكستازي، ومادة يشتبه أن تكون مادة القنب الهندي المخدرة بلغ وزنها 208 غم، ومادة يشتبه انها الكريستال المخدرة بوزن 31.8 غم ومبلغ مالي يشتبه ان يكون من تجارة المواد المضبوطة.



وأكدت بان الشرطة تحفظت على المقبوض عليه تمهيدا لإحالته والمضبوطات الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.