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الشرطة تنهي 11 تجمعاً مخالفاً لمواطنين خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

الشرطة تنهي 11 تجمعاً مخالفاً لمواطنين خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة بغزة، إنها أنهت 11 تجمعاً مخالفاً لمواطنين خلال 24 ساعة الماضية، بالقطاع، من بينها أفراح وبيوت عزاء.

كما أوقفت الشرطة عشرة مواطنين خالفوا قرار حظر التجوال المسائي، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

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