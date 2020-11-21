"المرور" بغزة: مخالفة 151 مركبة لعدم التزام السائقين والركاب بالالتزام بالكمامة بالقطاع

كما تم حجز وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ست مركبات خالفت حظر التجوال المسائي.



وأعلنت إدارة المرور والنجدة، تحرير 94 مخالفة لمركبات أخرى مخالفة لحظر التجوال.





رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، اليوم السبت، إنها حررت 151 مخالفة بحق مركبات لعدم التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة، خلال 24 ساعة الماضية.