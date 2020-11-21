إغلاق 34 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة بمحافظات غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المباحث العامة بالشرطة بغزة، إنها أغلقت 34 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة بمحافظات غزة، خلال 24 ساعة الماضية.



كما أوقفت المباحث 11 من أصحاب المحال المخالفة الذين تكررت مخالفتهم لإجراءات الوقاية والسلامة.



وحررت المباحث وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تعهدات بحق 13 محلاً ومنشأة مخالفة أخرى.