ترامب: ترقبوا معلومات تزوير كبيرة

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رام الله - دنيا الوطن

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الشخصي على (تويتر)، وعد فيها أنصاره بأخبار "كبيرة" حول تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا.



وكتب ترامب: "معلومات تزوير كبيرة للناخبين بشأن جورجيا.. ترقبوا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



ولا تزال إدارة الخدمات العامة بالولاية، والتي يديرها مسؤول عينه ترامب، لا تعترف بفوز بايدن وتمنع فريقه من دخول المقار الحكومية ومن استخدام التمويل المتاح عادة للإدارة القادمة.



ويقول منتقدو ترامب إن رفضه الإذعان للنتيجة ستترتب عليه آثار خطيرة على الأمن القومي وعلى مواجهة جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 250 ألفا بالولايات المتحدة.



ويستعد الديمقراطي بايدن لتولي مهام الرئاسة رسميا في 20 يناير/كانون الثاني، لكن الجمهوري ترامب يرفض التسليم بالأمر ويسعى لإبطال أو قلب النتائج من خلال الطعون وإعادة فرز الأصوات في عدد من الولايات زاعما دون دليل حدوث تزوير واسع النطاق.