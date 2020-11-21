بدءاً من الثلاثاء حتى الخميس.. فتح معبر رفح البري ثلاثة أيام بكلا الاتجاهين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، فتح معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، أمام حركة المواطنين الفلسطينيين، لمدة ثلاثة أيام، في كلا الاتجاهين.



وأكدت الوزارة في تصريح لها، إلى أن فتح المعبر سيبدأ من يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، حتى يوم الخميس 26 من نفس الشهر.



وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة العامة للمعابر، ستنشر تفاصيل وكشوفات السفر في وقت لاحق.





رام الله - دنيا الوطن