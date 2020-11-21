الصالح: لجنة تسوية الأراضي باشرت في إقامة مشاريع وتطويب أراضٍ حكومية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الحكم المحلي مجدي صالح: "إن لجنة تسوية الأراضي باشرت في إقامة مشاريع وتطويب أراضٍ حكومية لتأجيرها والاستفادة منها، لصالح الزراعة والخدمات الاستثمارية لتوفير فرص عمل والحفاظ على الأراضي في كافة المحافظات".



وأضاف صالح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت: "إن الحكومة تعمل على تعزيز صمود المواطنين في كافة المناطق من خلال البنية التحتية ودعمهم قانونيا، في ظل هدم الاحتلال لأكثر من 600 مبنى ومنشأة خلال العام الجاري".



وأكد أن إعلان الاحتلال تنظيم الأملاك والأراضي في القدس الشرقية المحتلة غير شرعي ومناف للقانون الدولي.