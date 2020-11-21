مصرع طفل بحادث سير في أريحا



وقال: "إن الشرطة تحفظت على السائق وفتحت تحقيقا بالحادث وتم وأبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول".





رام الله - دنيا الوطنلقي طفل يبلغ من العمر (7 أعوام)، مصرعه، اليوم السبت، نتيجة حادث سير في منطقة الجفتلك شمال أريحا .وأوضح العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن الحادث وقع بين مركبة خاصة ودراجة هوائية كان يقودها الطفل، ما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بالحرجة توفي على اثرها قبل الوصول للمستشفى، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.