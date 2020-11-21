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العاهل السعودي في افتتاح قمة العشرين: أزمة (كورونا) غير مسبوقة

العاهل السعودي في افتتاح قمة العشرين: أزمة (كورونا) غير مسبوقة
رام الله - دنيا الوطن
قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في افتتاح قمة قادة مجموعة العشرين، السبت،: "إن أزمة جائحة (كورونا) التي يشهدها العالم في 2020 غير مسبوقة"، مشيدا بدور مجموعة العشرين في التصدي لهذه الجائحة.

وأضاف الملك سلمان في افتتاح القمة التي يشارك فيها قادة دول مجموعة العشرين عبر الفيديو: "لقد كان هذا العام استثنائيا، حيث شكلت جائحة (كورونا) أزمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتابع بقوله: "إن الأزمة تسببت في خسائر اقتصادية، ولا تزال شعوبنا تعاني من هذه الأزمة، إلا أننا نبذل قصارى جهودنا لتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي".

واستطرد بقول: "تعهدنا في قمة غير العادية في مارس الماضي بتخصيص الموارد العاجلة وساهمنا جميعا بـ21 مليار دولار في الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة، واتخذنا تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا بضخ ما يزيد عن 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات".

وأوضح العاهل السعودي، أنه تمت توسعة شبكات الحماية الاجتماعية والفئات المعرضة لفقدان وظائفهم ومصادر زرقهم وقمنا بدعم الدول النامية، مشيرا إلى دور مجموعة العشرين في دعم هذه الدول.

وقال: "علينا معالجة مواطن الضعف التي ظهرت في الأزمة مع حماية الأرواح وسبل العيش"، مشددا على دعم الاقتصاد العالمي وإعادة فتحه.

وأكد أنه ينبغي على قادة دول مجموعة العشرين العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول للقاحات بشكل عادل وبتكلفة ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب إلى جانب أدوات أخرى لمحاربة جائحة كوفيد-19.

وقال: "نستبشر بالتقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس (كورونا)، إلا أن علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إليها بشكل عادل وبتكلفة ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب".

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