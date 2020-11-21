طالع: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لتفشي (كورونا) بالقطاع ليوم السبت











غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 14084 إصابة.