شؤون فلسطينية

طالع: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لتفشي (كورونا) بالقطاع ليوم السبت

طالع: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لتفشي (كورونا) بالقطاع ليوم السبت
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.

وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 14084 إصابة.



أخبار ذات صلة

تنديد مقدسي بقرار السلطة العودة للعلاقات مع الاحتلال

تنديد مقدسي بقرار السلطة العودة للعلاقات مع الاحتلال

مستشار وزيرة الصحة يُحذر: الوضع الوبائي في غزة أصبح كارثياً

مستشار وزيرة الصحة يُحذر: الوضع الوبائي في غزة أصبح كارثياً

مستوطنون يهاجمون منزلاً في قرية التوانة جنوب الخليل

مستوطنون يهاجمون منزلاً في قرية التوانة جنوب الخليل

الصحة: تسجيل 14 وفاة و1486 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل 14 وفاة و1486 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

مجلس العلاقات الدولية يُطالب المجتمع الدولي بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

مجلس العلاقات الدولية يُطالب المجتمع الدولي بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

الأمانة العامة تدين زيارة بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية

الأمانة العامة تدين زيارة بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية

الحساينة: اعتقال أجهزة السلطة للناشط بنات تجاوز للقانون والحريات العامة

الحساينة: اعتقال أجهزة السلطة للناشط بنات تجاوز للقانون والحريات العامة

تيسير خالد: بومبيو رجل كريه وعديم المسؤولية وعنصري يدافع عن شريعة الغاب

تيسير خالد: بومبيو رجل كريه وعديم المسؤولية وعنصري يدافع عن شريعة الغاب

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تنديد مقدسي بقرار السلطة العودة للعلاقات مع الاحتلال

تنديد مقدسي بقرار السلطة العودة للعلاقات مع الاحتلال

مستوطنون يهاجمون منزلاً في قرية التوانة جنوب الخليل

مستوطنون يهاجمون منزلاً في قرية التوانة جنوب الخليل

مجلس العلاقات الدولية يُطالب المجتمع الدولي بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

مجلس العلاقات الدولية يُطالب المجتمع الدولي بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

الأمانة العامة تدين زيارة بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية

الأمانة العامة تدين زيارة بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية

الحساينة: اعتقال أجهزة السلطة للناشط بنات تجاوز للقانون والحريات العامة

الحساينة: اعتقال أجهزة السلطة للناشط بنات تجاوز للقانون والحريات العامة

تيسير خالد: بومبيو رجل كريه وعديم المسؤولية وعنصري يدافع عن شريعة الغاب

تيسير خالد: بومبيو رجل كريه وعديم المسؤولية وعنصري يدافع عن شريعة الغاب

الاحتلال يعتقل شابين من كفر قدوم شرق قلقيلية

الاحتلال يعتقل شابين من كفر قدوم شرق قلقيلية

محافظ بيت لحم يُقرر إغلاق مصنع للأدوية بسبب فيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم يُقرر إغلاق مصنع للأدوية بسبب فيروس (كورونا)

منوعات

صورة نادرة لفيروز من زفافها بالتزامن مع عيد ميلادها

صورة نادرة لفيروز من زفافها بالتزامن مع عيد ميلادها

أحمد حلمي يسخر من زوجته..&#34;وبقيت لبانة على كل لسان&#34;

أحمد حلمي يسخر من زوجته.."وبقيت لبانة على كل لسان"

شاهد: محمد رمضان في أسوان بـ (الجلابية الصعيدي)

شاهد: محمد رمضان في أسوان بـ (الجلابية الصعيدي)

شاهد: روان بن حسين تتخطى أزمة زوجها الخائن وتستمع بجزر المالديف

شاهد: روان بن حسين تتخطى أزمة زوجها الخائن وتستمع بجزر المالديف

بهاء سلطان من لقب &#34;مولانا&#34; إلى تلاوة القرآن..فهل اعتزل الغناء؟

بهاء سلطان من لقب "مولانا" إلى تلاوة القرآن..فهل اعتزل الغناء؟

هل تباهي الفنانين بممتلكاتهم دعاية أم مرض نفسي؟

هل تباهي الفنانين بممتلكاتهم دعاية أم مرض نفسي؟

ياسمين عبد العزيز تفوز بلقت نجمة العرب 2020

ياسمين عبد العزيز تفوز بلقت نجمة العرب 2020

شاهد: ناصيف زيتون يثير الجدل بـ (الخلخال)

شاهد: ناصيف زيتون يثير الجدل بـ (الخلخال)

ياسمين صبري تعلن تكفلها برعاية &#34;بائعة الترمس&#34;

ياسمين صبري تعلن تكفلها برعاية "بائعة الترمس"

شاهد: جرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياة حليمة بولند

شاهد: جرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياة حليمة بولند

عربي

العاهل السعودي: مجموعة العشرين أثبتت قدرتها على تضافر الجهود لتخفيف آثار جائحة (كورونا)

العاهل السعودي: مجموعة العشرين أثبتت قدرتها على تضافر الجهود لتخفيف آثار جائحة (كورونا)

موقع إسرائيلي: مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان قد تصل إلى طريق مسدود

موقع إسرائيلي: مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان قد تصل إلى طريق مسدود

وزير الخارجية السعودي: حماية الأرواح والاقتصاد من تبعات (كورونا) على رأس أولوياتنا

وزير الخارجية السعودي: حماية الأرواح والاقتصاد من تبعات (كورونا) على رأس أولوياتنا

ماكرون: الرئيس تبون شجاع

ماكرون: الرئيس تبون شجاع