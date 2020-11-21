مستشار وزيرة الصحة يُحذر: الوضع الوبائي في غزة أصبح كارثياً

رام الله - دنيا الوطن

حذر د. فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة، اليوم السبت، من أن الوضع الوبائي في قطاع غزة، أصبح كارثياً، نظراً لارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا)، والصعود غير المسبوق في منحنى الإصابات.





وقال أبو وردة، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "نحن في المرحلة (B) من حالة الطوارئ، وقد أصبحت أغلب مناطق القطاع مصنفة حمراء، وبذلك هي موبوءة تماماً".







ونوه أبو وردة، إلى أن قطاع غزة، يعتبر من أصعب وأخطر المناطق في فلسطين، نظراً لارتفاع الكثافة السكانية والتقارب الكبير بين المنازل.







وأكد أن كافة العمليات المبرمجة في مشافي القطاع متوقفة، نظراً لحالة الطوارئ، التي نمر بها، مشيراً إلى أن ارتفاع الإصابات، يشمل الشباب وكبار السن والصغار.







وأشار إلى أن المستشفى الأوروبي، المعد لاستقبال حالات (كورونا)، أصبح ممتلئاً بالمرضى، الذين يحتاجون لرعاية صحية.





وأردف أبو وردة: أن عدد المصابين في العناية المكثفة في المستشفى، وصل إلى 60 حالة، علماً بأن عدد الأسرة المعدة لاستقبال المرضى 100 سرير، مما ينذر بكارثة كبيرة؛ وستتفاقم الأزمة مع انخفاض درجات الحرارة.





وأكد أنه خلال الأيام المقبلة، سيصل إلى القطاع، شاحنتان تحملان على متنهما مساعدات طبية عاجلة وأدوية وأجهزة تنفس؛ لمواجهة تفشي الفيروس.