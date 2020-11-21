مستوطنون يهاجمون منزلاً في قرية التوانة جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم عشرات المستوطنين، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.



وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل، فؤاد العمور: "إن عدداً من مستوطني (حفات ماعون) المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا بحماية من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح القرية، وحاولوا الاعتداء على منزل المواطن حاتم مخامرة، وعلى نشطاء الحماية، وشتموهم بألفاظ نابية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار إلى أن النشطاء، وأهالي القرية، تصدوا لهجوم المستوطنين، ما أدى إلى إصابة مواطن برضوض طفيفة.