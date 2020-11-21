الصحة: تسجيل 14 وفاة و1486 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 84.94%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.22%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.





وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية (3 مواطنين 64،65،68 عاماً من محافظة الخليل، 4 مواطنين 93، 61، 95، 89 عاماً من محافظة نابلس، مواطنان 43، 64 عاماً من محافظة جنين، مواطن 66 عاماً من طوباس إضافة إلى 4 مواطنين من قطاع غزة.





وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 279 حالة في الضفة الغربية (الخليل 41، جنين 26، نابلس 27، طولكرم 13، سلفيت 16، بيت لحم 101، طوباس 4 ، ضواحي القدس 51)، قطاع غزة 225.





وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1486 إصابة ، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (25)، محافظة نابلس (212)، محافظة بيت لحم (91)، محافظة قلقيلية (23)، محافظة رام الله والبيرة (95)، جنين (68)، أريحا والأغوار (10)، سلفيت (5)، طولكرم (17)، طوباس (33)، قطاع غزة (891)، ضواحي القدس (16).





ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن