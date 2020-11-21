مجلس العلاقات الدولية يُطالب المجتمع الدولي بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين





وتُعد محاكمات نورنبيرغ، من أشهر المحاكمات التي شهدها التاريخ المعاصر، وتناولت المحاكمات في فترتها الأولى، مجرمي حرب القيادة النازية، بعد سقوط الرايخ الثالث، وعُقدت أول جلسة في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945 واستمرّت الجلسات حتّى 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1946.

رام الله - دنيا الوطنطالب مجلس العلاقات الدولية، المجتمع الدولي، بعدم السماح لمجرمي الحرب الإسرائيليين، بالإفلات من العقاب، والعمل على محاسبتهم ومحاكمتهم، على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.وفي بيان مقتضب صدر عن المجلس، في ذكرى بدء محاكمات نورنبيرغ، التي تصادف اليوم، قال المجلس: "إن جرائم القادة الإسرائيليين، تُعد جرائم حرب، حسب شهادة العديد من المنظمات الدولية".وجاء في البيان: "لا يجوز لمحاكمات نورنبيرغ، أن تكون استثناءً، فهي يجب أن تُقام لكل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مثل قادة الحرب الإسرائيليين".