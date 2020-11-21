(أونروا): سنضطر لدفع رواتب غير كاملة للموظفين في الأقاليم الخمسة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم وكالة الغوث الدولية (أونروا) سامي مشعشع، أن الوكالة وللمرة الأولى، ستضطر إلى دفع رواتب غیر كاملة للعاملین فیھا في الأقالیم الخمسة.



وقال مشعشع في تصريحات صحفية عبر إذاعة (صوت فلسطين): إن "ھذا سیكون صعباً على العاملین وأسرھم، وھذا مقلق لأنه سیؤثر على الخدمات الأساسیة والمباشرة أو أجزاء منھا من بینھا خدمات الاستشفاء في لبنان، وتوزیع المواد الغذائیة".



ولفت إلى وجود اجتماع للجنة الاستشاریة للوكالة، والذي سیعقد الاثنین المقبل، وسیبحث العدید من الملفات الشائكة والصعبة في ظل الأوضاع المالیة الصعبة، التي تمر بھا (أونروا).



وأضاف: "أن النقطة الأساسیة، التي سیتم بحثھا خلال الاجتماع، ستكون حول كیفیة الخروج من المأزق المالي، الذي تعاني منه الوكالة من الآن وحتى نھایة العام، أمام عجز مالي یصل إلى 115 ملیون دولار، منھا 70 ملیوناً لدفع رواتب العاملین".