دولي

قبل أيام من رحيله.. إجراء جديد من ترامب ضد المهاجرين

قبل أيام من رحيله.. إجراء جديد من ترامب ضد المهاجرين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (ذا هيل)، النقاب عن استعداد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لاتخاذ إجراء، يمنع منح الجنسية الأمريكية، لغير الأمريكيين المولودين في الولايات المتحدة، قبل مغادرته البيت الأبيض بعد أيام.

وقالت الصحيفة: إن إدارة ترامب، أعادت المناقشات حول اتخاذ إجراء تنفيذي ضد منح الجنسية الأمريكية بعد الولادة.

وقد تحدث ترامب طوال فترة ولايته عن إنهاء حق المواطنة بالمولد.

وقالت مصادر: إن مسودات أمر ترامب، قد تم تداولها منذ بعض الوقت، وهناك نقاش داخلي حول الانتهاء من الصيغة النهائية للقرار، قبل تولي الرئيس المنتخب،  جو بايدن، السلطة في كانون الثاني/ يناير المقبل.

ومن المتوقع، أن يتم الطعن في المحكمة على الفور بأمر ترامب التنفيذي المرتقب، لكن إدارته تأمل، على ما يبدو، في أن يتم الحصول على حكم بشأن ما إذا كانت المواطنة بالولادة محمية بموجب التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي.

يذكر،  أن رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق بول ريان، قد أكد، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أنه "من غير الممكن حظر منح الجنسية الأمريكية لمن يولد في الولايات المتحدة، بمرسوم رئاسي".

وشدد على أن معظم الأشخاص، الذين ولدوا في الولايات المتحدة يحق لهم، وفق الدستور وقرارات المحاكم الأمريكية، الحصول على الجنسية الأمريكية.

وقبل أيام، استحدثت الإدارة الأمريكية اختباراً جديداً يؤهل للحصول على الجنسية الأمريكية، في خطوة تستهدف تقليل عدد الحاصلين على جواز السفر الأمريكي.

ووفق مراقبين، أُضيف للاختبار مجموعة واسعة من موضوعات التاريخ والتربية البدنية، مع مطالبة للمقيمين بالإجابة على ضعف عدد الأسئلة بشكل صحيح لاجتياز الامتحان.

وقال خبراء: إن الامتحان يبدو بالنسبة لهم أكثر صعوبة من النسخ القديمة بشكل متعمد، من حيث أنه أطول وأكثر دقة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاول مراراً استبعاد المهاجرين غير الشرعيين من التعداد السكاني، لأغراض تخص المقاعد المخصصة في الكونجرس.

ويرى ترامب، أن أصوات معظم أصحاب هذه الجنسيات، تجنح إلى مرشحي الحزب الديمقراطي.

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