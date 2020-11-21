الاحتلال يعتقل شابين من كفر قدوم شرق قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين قيس عبد الرحمن علي (21 عاماً)، و وائل عبد الله عامر (20 عاماً)، بعد مداهمة منزليهما، والعبث بمحتوياتهما، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين قيس عبد الرحمن علي (21 عاماً)، و وائل عبد الله عامر (20 عاماً)، بعد مداهمة منزليهما، والعبث بمحتوياتهما، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).
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