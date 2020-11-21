الاحتلال يعتقل شابين من كفر قدوم شرق قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين قيس عبد الرحمن علي (21 عاماً)، و وائل عبد الله عامر (20 عاماً)، بعد مداهمة منزليهما، والعبث بمحتوياتهما، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).