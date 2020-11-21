توصية بإلغاء احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم هذا العام بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أوصى مدير صحة بيت لحم، شادي اللحام، اليوم السبت، بإلغاء احتفالات أعياد الميلاد، بسبب انتشار فيروس (كورونا).



وقال اللحام في تصريح مقتضب، وصل "دنيا الوطن": "أوصي بالاقتصار على المراسم الدينية والرسمية؛ نظراً لانتشار فيروس كورونا"، محذرًا من أن جميع أسرّة الإنعاش في المحافظة مشغولة.



يذكر، أن محافظة بيت لحم، سجلت وفق التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين أمس الجمعة، (108) إصابات.