الشرطة بغزة: أغلقنا محل "القاضي" بجباليا لاستضافته تجمعاً مخالفاً

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة، السبت، محل "القاضي" للحلويات بمخيم جباليا شمال قطاع غزة؛ لمخالفته قرار منع التجمعات.



وقال العقيد رياض القاضي، نائب مدير المباحث العامة بالشرطة، إنه تم إغلاق المحل لمدة أسبوع، وتوقيف صاحبه ونجله، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.



وأضاف العقيد القاضي، أنه تم اتخاذ تلك الإجراءات على إثر استضافة المحل تجمعاً للمواطنين، في مخالفة للتعليمات الصادرة بمنع التجمعات، ضمن إجراءات مواجهة فيروس (كورونا).



كما تم توقيف صاحب الدعوة للتجمع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



ولفت إلى أن الشرطة، تواصل جهودها المكثفة؛ لمتابعة التزام كافة المنشآت والقطاعات بإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات قطاع غزة.



وشدد العقيد القاضي، على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، وارتداء الكمامة، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير لأعداد الإصابات بالفيروس.