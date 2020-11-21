عربي

لبنان: فرار 70 سجيناً من سجن (بعبدا) ومصرع خمسة منهم بحادث سير

لبنان: فرار 70 سجيناً من سجن (بعبدا) ومصرع خمسة منهم بحادث سير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فر نحو 70 سجيناً وموقوفاً بشكل جماعي، فجر السبت، من سجن (بعبدا) في لبنان، عبر تحطيم أبواب الزنازين.

ونقلت قناة (سكاي نيوز عربية)، عن مصادر لبنانية، قولها: إن بعض السجناء الفارين، استقل سيارة قرب السجن، إلا أنها تعرضت لحادث سير، ولقي خمسة منهم مصرعهم.

وأضافت القناة، أن قوى الأمن اللبنانية، فرضت تدابير أمنية مشددة في (بعبدا)، بحثاً عن الهاربين، ونجحت بإلقاء القبض على عشرة منهم، فيما تواصل ملاحقة الباقين.

ورجحت مصادر قضائية لبنانية، لموقع (لبنان 24)، تواطؤ عناصر أمنية مع السجناء في عملية الفرار.


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