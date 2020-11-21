محافظ بيت لحم يُقرر إغلاق مصنع للأدوية بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر كامل حميد، محافظ بيت لحم، اليوم السبت، إغلاق مصنع للأدوية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وقال المحافظ حميد، في بيان له، أنه تقرر إغلاق مصنع أدوية بيت جالا، ابتداءً من صباح اليوم، وحتى مساء الثلاثاء المقبل، لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي؛ لحصر دائرة المخالطين، وأخذ العينات والمسوحات؛ للحد من انتشار الفيروس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.