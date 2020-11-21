دولي

إصابة الابن الأكبر لترامب بفيروس (كورونا)

إصابة الابن الأكبر لترامب بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن دونالد ترامب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).

جاء ذلك، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، نقلًا عن بيان للمتحدث باسم ترامب جونيور.

وقال المتحدث في بيانه: "جاءت نتيجة الفحص الطبي لدونالد ترامب جونيور إيجابية في بداية الأسبوع"، مضيفاً أن "نجل الرئيس يخضع للحجر الصحي منذ إعلان نتيجة إصابته بالفيروس"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وتابع: "مرض دونالد ترامب جونيور لم تصاحبه أية أعراض حتى الآن، وهو يتبع جميع الإرشادات الطبية الخاصة بالإصابة بالفيروس".

وترامب جونيور، هو الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، وهو الثاني من بين أبنائه، الذين ثبتت إصابتهم بفيروس (كورونا)، بعد تشخيص الابن الأصغر بارون ترامب، بنفس المرض خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأصاب الفيروس الرئيس الأمريكي وزوجته، قبل الانتخابات الرئاسية، التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

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