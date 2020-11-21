عزام الأحمد: (صفقة القرن) وإدارة ترامب سيصبحان خلفنا بحلول عام 2021

عزام الأحمد

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، عزام الأحمد: إن أكثر من 95% من دول العالم، ترفض الاستيطان، وتؤمن بإقامة الدولة الفلسطينية، بحل الدولتين، وفق الشرعية الدولية.



وأضاف الأحمد لإذاعة (صوت فلسطين): "صفقة القرن والإدارة الأمريكية، سيصبحان خلفنا ابتداءً من 20 كانون الثاني/ يناير 2021"، مُشيراً إلى أنّ إدارة ترامب مُصرة على تصريحاتها الاستفزازية للشعب الفلسطيني، وكذلك على ترك بصماتها للإدارة الجديدة، لعلها تُعقد الأمور أمام إدارة بايدن في التخلص من ديون (صفقة القرن).



وذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو يُريد أنّ يشن حرباً كاملة ضد الفلسطينيين، وأصدقائهم في كل مكان، مهما كانت جنسياتهم، ووصفهم بأنهم معادون للسامية وملاحقتهم".



وأشار الأحمد إلى وجود تنسيق مع أطراف الرباعية الدولية باستثناء الولايات المتحدة، التي لا تريدها، ولكن لا تستطيع إلغائها إطلاقاً لأنّ الاتحاد الأوروبي، عضو، والاتحاد الروسي عضو، والإدارة الأمريكية الحالية منعزلة، وإدارة بايدن، ستعود للجنة الرباعية، عندما أعلن بايدن ونائبته اعترافهما بحل الدولتين.