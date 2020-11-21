الصحة بغزة: 4 حالات وفاة و891 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) وإصابة 891 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكدت الصحة أنه تم اجراء 3037 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونجم عنها تسجيل891 إصابة جديدة وأربعة توفوا نتيجة (كورونا)، إضافة إلى تعافي 225 حالة جديدة .



وأوضح أن الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 14084 اصابة،فيما اجمالي الحالات النشطة 5036 حالة، بينما إجمالي المتعافين 8986 حالة.



وأشارت صحة غزة إلى أن اجمالي الوفيات وصل إلى 62 حالة وفاة، بينما اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 332 حالة ومنها اجمالي الحالات الخطيرة 78 حالة.