ماكرون: الرئيس تبون شجاع

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيفعل "كل ما أمكن" من أجل مساعدة الرئيس عبد المجيد تبون "الشجاع"، بهدف "إنجاح العملية الانتقالية" في الجزائر.



وقال ماكرون، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم): "إفريقيا لا يمكنها النجاح ما لم تنجح الجزائر"، مشدداً على "العلاقة المنصفة" و"الشراكة الحقيقية" التي تسعى فرنسا لإقامتها مع القارة الإفريقية، منذ وصوله إلى السلطة عام 2017، من خلال رفع "المحرمات" على صعيد "الذاكرة والاقتصاد والثقافة والمشاريع".



وأشار إلى أن معالجة أزمة الذاكرة مع الجزائر، تكون بتجسيد المصالحة، وليس بتقديم اعتذار عن جرائم الحقبة الاستعمارية.



وأضاف: "بالنسبة لي، أريد أن أكون مع الحقيقة والمصالحة والرئيس تبون أكد إرادته في فعل شيء مماثل".