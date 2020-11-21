قوة إسرائيلية خاصة تختطف أسيرا محررا في طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

اختطفت قوة إسرائيلية خاصة، صباح اليوم السبت، أسيراً محرراً من طولكرم.



وذكر نادي الأسير في طولكرم، أن قوة خاصة، برفقة جيش الاحتلال، اختطفت الأسير المحرر، خالد بسام عبد الفتاح الهمشري (24 عاماً)، بعد اقتحام منزله، بحسب وكالة الأنباء (وفا).