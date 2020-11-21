العربية الفلسطينية تُطالب بالإفراج عن الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال





ودعا فرج الله المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل، وإلزامها باحترام القوانين الدولية، وحقوق الطفل.







رام الله - دنيا الوطنطالبت الجبهة العربية الفلسطينية، بالمحافظة الوسطى، اليوم، في ذكرى اليوم العالمي للطفل، الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من الأطفال القابعين في سجونها، مبينة أنهم قصر، و أعمارهم دون سن الـ 18، مشيرة إلى أن الاحتلال لا يحترم القانون الدولي الإنساني، و أي اتفاقيات لحقوق الطفل.وذكر رامي فرج الله، مسؤول الإعلام، أن أطفالنا الأسرى يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات، و قسوة التحقيق داخل أقبية التحقيق، لافتاً: "يعاني أطفالنا الأسرى من معاملات غير إنسانية"، مبيناً أن ذلك يخالف قواعد القانون الدولي، و الدولي الإنساني، مؤكداً أن ذلك يهدد مستقبلهم بالضياع.و نوه فرج الله في تصريحاته إلى أن الاحتلال انتهك المادة 16 من حقوق الطفل، ملمحا إلى أن هذه المادة تنص على أنه لا يجوز أن يتعرض لأي إجراء تعسفي و غير قانوني في حياته الخاصة او حتى في منزله و داخل أسرته، مضيفا أن الاحتلال لا يراعي سن أطفالنا، و أنهم قصر، ويتعامل معهم مثل الكبار، وأن الاحتلال يحرم أطفالنا الفلسطينيين الأسرى من رؤية ذويهم، و يمنع عنهم الحماية القانونية.و قال: "أطفال فلسطين الوحيدون الذين يحرمون من حقوقهم كأطفال العالم، ملمحاً إلى أن من ضمن حقوقه التي كفلتها له اتفاقية حقوق الطفل بجنيف، هي حقه بالعيش بحرية وكرامة، وأن الاحتلال الإسرائيلي، سلب منه هذا الحق، مؤكداً على أن الاحتلال يقتل حلم الدولة الفلسطينية في نفوس أطفالنا.