شؤون فلسطينية

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شن الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر يوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة.

ففي مدينة بيت لحم، اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على ثلاثة شبان، على حاجز عسكري بالقرب من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأكّدت مصادر أمنية، على أنّ جنود الاحتلال، نصبوا حاجزاً عسكرياً على مدخل بيت فجار الرئيسي، وأوقفوا ثلاثة شبان، هم: علي عيسى طقاطقة، وإبراهيم عايد ديرية، وقصي باجس، وانهالوا عليهم بالضرب المبرح، قبل أن يتم إطلاق سراحهم.

وأشارت المصادر إلى إصابتهم برضوض، ونُقلوا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، لتلقي العلاج.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب الجريح وائل عبد الله، والشاب قيس عبد الرحمن، وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الشابين خالد سليم، وإسماعيل أبو زيدية، على حاجز قلنديا، وهم من سكان مخيم قلنديا.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن حمدي حسين زهور، أثناء تواجده في منطقة فرش الهوى، غربي المدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال، شاباً قرب المقبرة الإسلامية في مخيم عايدة شمال بيت لحم، قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.

وفي محافظة طولكرم، تمركزت قوة احتلالية في منطقة مربعة حنون، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان.

وفي مدينة نابلس، شهد حاجز بيت فوريك شرقي المدينة في ساعات متأخرة من مساء أمس، إغلاقاً تاماً أعقبه تفجير الجنود لجسم مشبوه على الحاجز.

يشار إلى أن الاحتلال، يواصل حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

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