تعرف على أسعار الدجاج والخضروات والفواكه في أسواق غزة

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رام الله - دنيا الوطن

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه، تسجل انخفاض جديد على الأسعار، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.



وتعمل وزارتي التجارة والاقتصاد على تثبيت الأسعار.



وفيما يلي بعض أنواع الخضروات والدواجن.





بندورة: 1 ك = 2 شيكل



الخيار: 1 ك = 2 شيكل



خيار بلدي: 1 ك = 3 شيكل



باذنجان: 1 ك = 1 شيكل



بصل: 1 ك = 2.5 شيكل



بطاطا: 5 ك = 10 شيكل



ليمون: 1 ك = 2.5 شيكل



بامية بلدية: 1 ك = 7 - 8 شيكل



ملوخية: 1 ك = 3 شيكل



لوبيا: 1 ك = 5 شيكل



فلفل: 1 ك = 4 شيكل



فلفل رومي: 1 ك = 3 شيكل



افوكادو: 1 ك = 6 شيكل



جزر: 1 ك = 2 شيكل



أسعار الفواكه



الموز: 1 ك = 3 شيكل



تفاح: 1 ك = 3 شيكل



تفاح أمريكي: 1 ك = 7 شيكل



مانجا هندية: 1 ك = 5 شيكل



أجاص: 1 ك = 3 شيكل



أسعار الدواجن واللحوم



بيض: 10



دجاج: 9



لحمة: 36.