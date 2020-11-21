(تويتر) تصدم ترامب وزوجته مجددًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قالت شركة (تويتر) إنها ستسلم السيطرة على الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن الجديدة في يوم تنصيبه رسمياً، في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.



ويعتبر حساب (POTUS) هو الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، وهو منفصل عن الحساب الشخصي للرئيس دونالد ترامب، الذي يستخدمه ترامب للتغريد.



ووفق شبكة (سي إن إن) سينطبق هذا أيضاً على حوالي عشرة حسابات في البيت الأبيض، بما في ذلك حسابا زوجة الرئيس الأمريكي (FLOTUS) والمتحدث باسم البيت الأبيض (PressSec).



وأضاف باسيليو: "يستعد تويتر بنشاط لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية للبيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير 2021. وكما فعلنا في الانتقال الرئاسي في عام 2017، تتم هذه العملية بالتشاور الوثيق مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية".