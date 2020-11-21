شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يُغردان معًا.. ماذا قالا؟

رام الله - دنيا الوطننشر شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، تغريدة مشتركة على حسابيهما بموقع (تويتر) دعت لترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية.وقال الشيخ الطيب: "سعدتُ بالحديث هاتفيّا أمس مع أخي البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، حول الأوضاع الراهنة وأهمية المضي في دعمنا المشترك لمشروع الأخوة الإنسانية، كحلّ للقضاء على مظاهر العنف والتمييز والكراهية، التي تُرتكب باسم الأديان، والأديانُ بريئة من كل ذلك".بينما، قال بابا الفاتيكان في تغريدته باللغة العربية: "أسعدني التحدث عبر الهاتف أمس، مع أخي أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر. نعيد التأكيد مجدّدا على دعمنا للأخوة الإنسانية كحل للقضاء على العنف والتمييز والكراهية باسم الدين. لا علاقة للأديان بهذه الأمور".