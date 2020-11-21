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أوباما: كنت سألت الملك عبد الله كيف حافظ على منزله بزوجاته الـ 12

أوباما: كنت سألت الملك عبد الله كيف حافظ على منزله بزوجاته الـ 12
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في مذكراته الجديدة "أرض الميعاد"، عن تفاصيل مثيرة خلال زيارته للسعودية عام 2009.

ووفق وكالة (فرانس برس) فقد قال أوباما: إن زيارته للسعودية "تركت انطباعاً قاتماً عنها، وفصلها الصارم بين الجنسين، والأعراف الدينية السائدة فيها".

وكتب أوباما، أنه صدم من الشعور بالقمع والحزن الذي يولده مثل هذا المكان الذي يمارس الفصل، وقال: "كأنني دخلت فجأة إلى عالم كانت فيه كل الألوان صامتة".

كما كشف أن القصر الملكي، حاول منحه مجوهرات فاخرة، وقت زيارته.

بينما قالت صحيفة (إندبندنت) البريطانية، إن باراك أوباما يتذكر عندما سأل العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في مأدبة عشاء رسمية عام 2009، كيف تمكن من الحفاظ على منزله مع زوجاته الـ 12 وأبنائه الـ 40 وعشرات الأحفاد وأحفاد الأحفاد، وكان رد العاهل السعودي عليه: "الأمر أكثر تعقيداً من سياسات الشرق الأوسط".

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