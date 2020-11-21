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مصر: سلالة (كورونا) جديدة تنتشر في البلاد

مصر: سلالة (كورونا) جديدة تنتشر في البلاد
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، أن تزايد أعداد المصابين بفيروس (كورونا) أمر متوقع، نتيجة للطقس البارد.

وقال تاج الدين، لقناة النهار: إن هناك سلالة جديدة من فيروس (كورونا) منتشرة الآن، مشيراً إلى أنه من 20% إلى 25% من الحالات المصابة، تحتاج إلى دخول المستشفيات، مُشدداً على ضرورة أن يكون الجميع حذراً في التعامل مع فيروس (كورونا).

وأوضح أنه من الوارد، أن يكون هناك مصاب بالفيروس لا تظهر عليه أي أعراض، ويتسبب بعدوى الكثيرين، مشدداً على أهمية ارتداء الكمامة فى كافة الأماكن العامة.

 

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