دولي

كورونا عالمياً: نحو مليون و378 ألف حالة وفاة و57 مليوناً و910 آلاف إصابة

كورونا عالمياً: نحو مليون و378 ألف حالة وفاة و57 مليوناً و910 آلاف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا) المستجد، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بلغ نحو مليون و378 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها أكثر من 57 مليوناً، و910 آلاف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 40 مليوناً و109 آلاف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، زيادة ملحوظة مقارنه باليوم الذي سبقه في عدد الإصابات الجديدة وعدد الوفيات، حيث سجلت 659 ألفاً و863 إصابة جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 11,089 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت يوم أمس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (1,951 وفاة)، وإيطاليا (699 وفاة)، وفرنسا (634 وفاة)، وبولندا (626 وفاة)، والمكسيك (576 وفاة).

كما أشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالمياً التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (201,083 إصابة)، والهند (46,288 اصابة)، وإيطاليا (37,242 إصابة)، والبرازيل (37,075 إصابة)، وروسيا (24,318 إصابة).

ولا تزال أميركا، تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات اجمالي، حيث أوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم، الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (260,283 وفاة)، والبرازيل (168,662 وفاة)، والهند (132,764 وفاة)، والمكسيك (100,823 وفاة)، وبريطانيا (54,286 وفاة).

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