الاحتلال يعتدي بالضرب على شبان في حاجز عسكري جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالضرب المبرح على ثلاثة شبان، على حاجز عسكري بالقرب من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال، نصبوا حاجزاً عسكرياً على مدخل بيت فجار الرئيسي، وأوقفوا ثلاثة شبان، هم: علي عيسى طقاطقة، وإبراهيم عايد ديرية، وقصي باجس، وانهالوا عليهم بالضرب المبرح، قبل أن يتم إطلاق سراحهم، ما أدى إلى إصابتهم برضوض، نقلوا على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، لتلقي العلاج.