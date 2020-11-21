دولي

انفجارات تهزّ كابول وسط أنباء عن سقوط ضحايا

انفجارات تهزّ كابول وسط أنباء عن سقوط ضحايا
رام الله - دنيا الوطن
هزّت سلسلة انفجارات قويّة وسط العاصمة الأفغانية، كابول، صباح اليوم السبت.

وتحدثت وسائل إلام دولية، من بينها (فرانس برس) أم الانفجارات وقعت في أجزاء مكتظّة بالسكّان في كابول، بما في ذلك بالقرب من المنطقة الخضراء، وفي أحد الأحياء الشماليّة، ما يجعل احتمالية سقوط قتلى وإصابات موجودة.

أخبار ذات صلة

حزب (يمينا) يقلص الفارق مع (ليكود) والقائمة المشتركة تتراجع

حزب (يمينا) يقلص الفارق مع (ليكود) والقائمة المشتركة تتراجع

صحيفة: وفاة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

صحيفة: وفاة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

فريق بايدن الانتقالي: إدارة ترامب لم تتواصل معنا للتنسيق بشأن المرحلة الانتقالية

فريق بايدن الانتقالي: إدارة ترامب لم تتواصل معنا للتنسيق بشأن المرحلة الانتقالية

ولاية جورجيا تصادق رسمياً على فوز جو بايدن بأصوات الولاية

ولاية جورجيا تصادق رسمياً على فوز جو بايدن بأصوات الولاية

تركيا تسجل ارتفاعاً يومياً غير مسبوق بعدد وفيات فيروس (كورونا)

تركيا تسجل ارتفاعاً يومياً غير مسبوق بعدد وفيات فيروس (كورونا)

نتنياهو: توصلنا لتفاهمات مع شركة &#34;استرازينيكا&#34; لشراء عشرة ملايين جرعة من لقاحها

نتنياهو: توصلنا لتفاهمات مع شركة "استرازينيكا" لشراء عشرة ملايين جرعة من لقاحها

حملة بايدن: ترامب خسر 28 قضية حتى الآن وهو بوضع قانوني ميؤوس منه

حملة بايدن: ترامب خسر 28 قضية حتى الآن وهو بوضع قانوني ميؤوس منه

شاهد: محامي ترامب في موقف محرج بسبب &#34;صبغة شعره الرديئة&#34;

شاهد: محامي ترامب في موقف محرج بسبب "صبغة شعره الرديئة"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الائتلاف النقابي العمالي يرفض عمليات المطاردة اليومية للعمال من قبل جيش الاحتلال

الائتلاف النقابي العمالي يرفض عمليات المطاردة اليومية للعمال من قبل جيش الاحتلال

حزب &#34;سيريزا&#34; اليوناني يدين زيارة بومبيو لمستوطنة بالضفة ولهضبة الجولان

حزب "سيريزا" اليوناني يدين زيارة بومبيو لمستوطنة بالضفة ولهضبة الجولان

مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني للاحتلال

مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني للاحتلال

قيادي بـ جبهة النضال&#34;: قرار إعادة مسار العلاقة مع الاحتلال تكريس للمرحلة الانتقالية

قيادي بـ جبهة النضال": قرار إعادة مسار العلاقة مع الاحتلال تكريس للمرحلة الانتقالية

الهباش: لسنا متعاونين مع الاحتلال وما يجري اشتباك سياسي وإدارة أزمة

الهباش: لسنا متعاونين مع الاحتلال وما يجري اشتباك سياسي وإدارة أزمة

جمعية حسام: 170 طفلاً فلسطينياً معتقلون لدي الاحتلال يتعرضون لأبشع الانتهاكات

جمعية حسام: 170 طفلاً فلسطينياً معتقلون لدي الاحتلال يتعرضون لأبشع الانتهاكات

قيادي بـ &#34;حماس&#34;: إرادة الأسير نائل البرغوثي أقوى من بوابات وأقفال السجون الإسرائيلية

قيادي بـ "حماس": إرادة الأسير نائل البرغوثي أقوى من بوابات وأقفال السجون الإسرائيلية

(حرية): رفض سلطات الاحتلال إدخال أجهزة التنفس الاصطناعي للقطاع ينذر بكارثة

(حرية): رفض سلطات الاحتلال إدخال أجهزة التنفس الاصطناعي للقطاع ينذر بكارثة

منوعات

شاهد: جرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياة حليمة بولند

شاهد: جرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياة حليمة بولند

شاهد: الراقصة صوفينار&#34;تركت جوزي عشان بيبص لغيري...وهعمل برنامج عايزة اتجوز&#34;

شاهد: الراقصة صوفينار"تركت جوزي عشان بيبص لغيري...وهعمل برنامج عايزة اتجوز"

شاهد:&#34;ايش تبي مني&#34;جديد حلا الترك..وتخصصها الجامعي بعيد عن الغناء

شاهد:"ايش تبي مني"جديد حلا الترك..وتخصصها الجامعي بعيد عن الغناء

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بفيديو رقص بروب الحمام

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بفيديو رقص بروب الحمام

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أشرف زكي يكشف &#34;كمين&#34; إرتباطه بروجينا

شاهد: أشرف زكي يكشف "كمين" إرتباطه بروجينا

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير &#34;عين وصابتني ودبحت عشان الحسد&#34;

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير "عين وصابتني ودبحت عشان الحسد"

عربي

السودان تُصوّت لصالح قرار إسرائيلي بالجمعية العمومية للأمم المتحدة

السودان تُصوّت لصالح قرار إسرائيلي بالجمعية العمومية للأمم المتحدة

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

قريباً.. نيكولاي ملادينوف مبعوثاً خاصاً لغوتيريش إلى ليبيا

قريباً.. نيكولاي ملادينوف مبعوثاً خاصاً لغوتيريش إلى ليبيا

إسرائيل توجه تحذيراً إلى لبنان بشأن مسألة &#34;ترسيم الحدود&#34;

إسرائيل توجه تحذيراً إلى لبنان بشأن مسألة "ترسيم الحدود"