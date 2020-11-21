انفجارات تهزّ كابول وسط أنباء عن سقوط ضحايا

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رام الله - دنيا الوطن

هزّت سلسلة انفجارات قويّة وسط العاصمة الأفغانية، كابول، صباح اليوم السبت.



وتحدثت وسائل إلام دولية، من بينها (فرانس برس) أم الانفجارات وقعت في أجزاء مكتظّة بالسكّان في كابول، بما في ذلك بالقرب من المنطقة الخضراء، وفي أحد الأحياء الشماليّة، ما يجعل احتمالية سقوط قتلى وإصابات موجودة.