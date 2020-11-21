طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت على النحو التالي:
سعر صرف الدولار : 3.34 شيكل
سعر صرف الدينار : 4.71 شيكل
سعر صرف اليورو : 3.96 شيكل
سعر صرف الجنيه : 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت على النحو التالي:
سعر صرف الدولار : 3.34 شيكل
سعر صرف الدينار : 4.71 شيكل
سعر صرف اليورو : 3.96 شيكل
سعر صرف الجنيه : 0.21 شيكل.
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