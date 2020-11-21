حزب (يمينا) يقلص الفارق مع (ليكود) والقائمة المشتركة تتراجع

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت نتائج استطلاع صحيفة (معاريف)، أن ثلاث مقاعد فقط تفصل بين الليكود و"يمينا"، في حال جرت انتخابات إسرائيلية جديدة.



وبحسب نتائج الإستطلاع الأسبوعي، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، يوم الجمعة، لو جرت الانتخابات سيحصل الليكود على 27 مقعدا، مقابل 24 مقعدا لتحالف "يمينا" المتطرف.



ووفقا لنتائج الإستطلاع، سيحصل حزب "يش عتيد"، على 18 مقعدا، والقائمة العربية المشتركة على 11 مقعدا، أما "أزرق أبيض"، فسيحصل على 10 مقاعد، و"شاس" 9 مقاعد، و"يسرائيل بيتتا" 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، وميرتس 6 مقاعد.