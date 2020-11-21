شؤون فلسطينية

استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وأجواء باردة في المناطق الفلسطينية

استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وأجواء باردة في المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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