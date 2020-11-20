شؤون فلسطينية

الائتلاف النقابي العمالي يرفض عمليات المطاردة اليومية للعمال من قبل جيش الاحتلال

الائتلاف النقابي العمالي يرفض عمليات المطاردة اليومية للعمال من قبل جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
في بيان الائتلاف النقابي العمالي في فلسطين صباح هذا اليوم، اعتبر بان عمليات المطاردة اليومية وفي كل صباح باكر للعمال الفلسطينييين ما هي الا احد ادوات الابتزاز الاسرائيلي لعمالنا وحلقة جديدة من حلقات تضييق الخناق على العمال ومنعهم من التوجه الى اعمالهم داخل سوق العمل الاسرائيلي . 

واكد البيان على ان الجيش الاسرائيلي ووفق مصادر مطلعة وزيارات ميدانية يقوم بشكل استفزازي بمنع وصول العمال واغلاق الفتحات وبعض الطرق المؤدية الى اماكن عملهم على المناطق الحدودية بين شقي الوطن المحتلة 1967 و 1948.

واشارالائتلاف النقابي بانه يتم اغلاق ومنع العمال على جميع المداخل المجاورة لبلدات عانين والطيبة وبرطعة وزبدة ورمانة في محافظة جنين وقفين وزيتا والشعراوية في محافظة طولكرم والزاوية ومسحة والقرى المجاورة في محافظة سلفيت والعديد من القرى الفلسطينية المجاورة للجدار حيث يتم انتشار الجيش عليها بشكل دوري ويقومون باعادة العمال واطلاق وابل من الرصاص المطاطي والحي عليهم من اجل منعهم من الوصول الى اماكن كسب رزقهم . كما قام الجيش باغلاق العديد من الفتحات التي يعبر منها العمال الفلسطينيين والتي تشكل احد المنافذ الرئيسية للعمال .

واكد الامين العام للائتلاف النقابي محمد عرقاوي بان هنالك مئات من العمال تمنع يوميا من الدخول وتعود الى بيوتها دون عمل مما يعني ان الخسائر المادية باتت تتعاظم في ظل هذا المنع وهذه الاعمال الاستفزازية. 

وفي الوقت الذي تحاصر (كورونا) العمال وتزيد من بطالتهم وفقرهم تاتي الخطة الاسرائيلية الممنهجة لزيادة معاناة الطبقة العاملة الفلسطينية . 

من جهة اخرى طالب الامين العام الجهات المعنية بمحاسبة السماسرة ومكاتب تحصيل حقوق العمال الغير رسمية وغير قانونية والتي باتت تزيد يوما بعد يوم وتشكل اتساعا لرقعة سرقة العمال وابتزازهم . 

واعتبر عرقاوي بان العمال الذين يدفعون أكثر من 30% من اجورهم لمكاتب التصاريح عالية جدا. 

في الوقت لذي يطالب فيه الجهات المسؤولة بمحاولة تعزيز سوق العمل وتوفير فرص عمل للعمال الفلسطينين ضمن الامكانيات المتاحة. 

وطالب الائتلاف النقابي من العمال الفلسطينين جميعا التوعية في حقوقهم وواجباتهم لحمايتهم من الاستغلال وخاصة العاملين داخل الخط الاخضر وخاصة في مجال اصابات العمل والاجور المستحقة لهم ومحاربة كل اشكال النصب والاحتيال من بعض اصحاب العمل.



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